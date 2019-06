Piero Angela: "Vorrei morire in scena, mentre lavoro", Caterina Balivo in lacrime

E' stato impossibile per Caterina Balivo trattenere la commozione nell'ultima puntata di 'Vieni da me'. Sulle spalle della conduttrice non solo la carica emotiva del finale di stagione, ma un ospite d'eccezione, amatissimo dal pubblico italiano, Piero Angela.

Il noto divulgatore scientifico, che a dicembre ha compiuto 90 anni, è stato protagonista venerdì di un toccante botta e risposta. "Quale regalo avrebbe voluto avere per i suoi 90 anni?" ha chiesto la padrona di casa e la risposta è stata davvero spiazzante: "Per chi fa questo mestiere e lo ama, come lo amo io, il migliore augurio è di poterlo continuare a fare. Molière è morto sulla scena, anche per me il premio migliore sarebbe che a un certo momento c'è un fermo fotogramma e la cosa finisce lì, mentre lavoro".

"Non vorremmo mai vederlo" ha risposto la Balivo in lacrime, facendosi portavoce di un Paese intero.