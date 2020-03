Coronavirus, Piero Chiambretti resta in ospedale. Un’amica: “Sta combattendo”

La notizia del ricovero all'ospedale San Mauriziano di Torino di Piero Chiambretti e della madre Felicita risultati positivi al coronavirus risale al 17 marzo scorso, quando il tweet di Vladimir Luxuria fece in poche ore il giro dei social e dei media. A quell’annuncio, pochi giorni dopo, è seguito quello della scomparsa della donna, poetessa 84enne che l’adorato figlio ha voluto ricordare su Instgaram attraverso i versi di una sua poesia.

Oggi, dello stato di salute fisico ed emotivo del conduttore, ha parlato una sua carissima amica, Wilma Ghia, in un’intervista al settimanale Di Più: “Combatte in ospedale, l'ultimo messaggio è stato ‘combatto'. Prego per lui, mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia”, ha raccontato la donna al settimanale, rimandando anche alla difficilissima circostanza in cui il conduttore televisivo ha dovuto dire addio all’adorata mamma.

Il rapporto tra Piero Chiambretti e la madre Felicita

Tra Piero Chiambretti e la madre Felicita intercorreva un rapporto davvero molto forte: “Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero”, ha spiegato a tal proposito Wilma Ghia, addolorata per l’amico anche per le condizioni in cui ha dovuto separarsi dalla madre. “Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare! Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro”.

I messaggi di affetto per Piero Chiambretti

Non appena si è diffusa la notizia del ricovero in ospedale di Piero Chiambretti e della madre Felicita, numerosissimi sono stati i messaggi di affetto inviati da parte dei fan e degli amici del mondo dello spettacolo, gli stessi che si sono stretti un abbraccio virtuale quando è arrivata la notizia della scomparsa della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tutta La7 è vicina, abbraccia e sostiene Piero Chiambretti", ha scritto il direttore di rete Andrea Salerno. "Ciao Felicita, donna poetica e coraggiosa. Proteggi Piero e dagli la forza necessaria. Piero Chiambretti ha perso la sua mamma speciale. Il nostro cuore è con lui. Non ci sono più parole" le parole di Francesca Barra, giornalista e collega di Chiambretti in #CR4 - La Repubblica Delle Donnne, trasmissione di cui Piero è conduttore e autore e sospesa proprio a seguito dell'emergenza sanitaria.