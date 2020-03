Coronavirus, Piero Chiambretti in ospedale: tampone incerto, positiva la madre

Piero Chiambretti è ricoverato da lunedì 16 marzo 2020 all'ospedale Mauriziano di Torino, poco distante da casa sua, per sospetto coronavirus. Come fa sapere Torino Today, il tampone a cui è stato sottoposto il conduttore e showman torinese 56enne ha dato però esito incerto e dovrà essere ripetuto oggi, mercoledì 18, o domani.

Sua madre, Felicita, 84 anni, è invece ricoverata da domenica 15 e il test ha dato risultato positivo. Al momento le sue condizioni non sono gravi. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale con sintomi più forti di una normale influenza.

Piero Chiambretti e sua mamma ricoverati per Coronavirus

A comunicare sui social il ricovero in ospedale di Piero Chiambretti e della madre è stata Vladimir Luxuria. Poco dopo la notizia, la dichiarazione di Serena Grandi: "Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena", ha spiegato all'AdnKronos. "Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero - dice l'attrice - mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo".

"Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D'Urso speriamo che finisca tutto per il meglio".

Chiambretti ricoverato per Coronavirus, già sospeso CR4

Nei giorni scorsi Mediaset aveva comunicato la sospensione di '#CR4 - La Repubblica delle Donne', trasmissione d'intrattenimento di cui Chiambretti è autore e presentatore, a seguito della riorganizzazione dei palinsesti aziendali in favore dell'approfondimento giornalistico contestualmente all'emergenza sanitaria. "Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima", aveva commentato il padrone di casa.