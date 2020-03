Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita con il verso di una sua poesia

A qualche giorno dalla morte della madre Felicita avvenuta il 21 marzo scorso a causa del coronavirus, Piero Chiambretti la ricorda sui social attraverso i versi di una sua poesia.

“Catturata dall'enigma non ho certezze di chi sia io veramente, nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio", si legge sul necrologio virtuale che annuncia la scomparsa della poetessa Felicita Chiambretti e precisa lo svolgimento dei funerali in forma strettamente privata in osservanza delle disposizioni vigenti in tempi di emergenza sanitaria.

“Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Piero, sorella Adriana, il nipote Eugenio, l'adorata Margherita e i parenti tutti” conclude il manifesto, commentato da amici e follower che hanno rivolto un pensiero di profonda vicinanza al conduttore in un momento tanto difficile.

Piero Chiambretti e la madre ricoverati in ospedale

Luxuria, martedì 17 marzo, aveva comunicato il ricovero in ospedale del presentatore e della amatissima mamma Felicita. Mentre della positività al coronavirus della signora Felicita si è avuto certezza sin dall'inizio, il primo tampone a cui si è sottoposto Chiambretti ha dato esito incerto. La sua positività al Covid-19 è stata poi confermata dall'amica Iva Zanicchi: "Ho saputo che era positivo, mi ha avvertito la produzione Mediaset, ma so che sta abbastanza bene", ha precisato la cantante l'altro ieri, ''Sono disperata per Piero, lo stimo immensamente, è una persona intelligente, capace e lo adoro. L'importante è che guarisca, ha anche una bambina piccola (Margherita, 9 anni, avuta dall'ex compagna Federica Laviosa, ndr)".

Sabato 21 marzo, in serata, la notizia della scomparsa della signora Felicita: “Le mie più sentite condoglianze a Piero Chiambretti. La mamma Felicita non ce l’ha fatta..."; ha fatto sapere sempre Vladimir Luxuria con un post su Twitter.

