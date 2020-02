Il fidanzato di Antonella Elia contro Barbara d’Urso: “E’ tutto manipolato, non dovevo venire”

(A 'Live - Non è la d'Urso' Pietro Delle Piane si sottopone alla macchina della verità per provare di non aver tradito Antonella Elia. Poi la lite con Barbara d'Urso)

In attesa della puntata del Grande Fratello Vip che stasera tornerà di certo sulle foto del fidanzato di Antonella Elia beccato con la sua ex, a ‘Live – Non è la d’Urso’ è andata in onda un’appendice sul tema che ha visto protagonista proprio lui, Pietro Delle Piane, presunto colpevole di un tradimento solo supposto da immagini tutt’altro che inequivocabili. L’uomo ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità messa a disposizione del programma domenicale di Canale 5, ma davanti al risultato che ha contraddetto le sue risposte, ha avuto una reazione piuttosto stizzita nei confronti della trasmissione.

Pietro Delle Piane contro Barbara d’Urso dopo l’esito della macchina della verità

"Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire perché è una buffonata. Non dovevo venire, è tutto manipolato e Antonella lo sa", ha affermato Pietro Delle Piane visibilmente innervosito. "Tutto manipolato da chi?", la replica di Barbara d'Urso: "Io non tollero che tu dica che sia tutto manipolato. Non a me".

Fermo sulle sue convinzioni il fidanzato di Antonella Elia, certo che i risultati della macchina della verità non siano attendibili: "Non è vero, sono str***ate. Le cose che ho detto sono tutte vere". Altrettanto irremovibile la conduttrice : "Tu vieni a casa mia e dici che questa cosa è manipolata. Ma da chi? Quindi qualcuno lo ha fatto apposta? Io l'ho fatto apposta. Sono io qua, si chiama Live-Non è la d'Urso e non Live-Non è Delle Piane".

Immaginabile che la faccenda non finisca certo qua... Il GF Vip va in onda stasera, come sempre, in prima serata su Canale 5.