Pio e Amedeo con Maria De Filippi e Balotelli dopo ‘C’è posta per te': il messaggio ai fan

All’indomani della messa in onda della puntata di ‘C’è posta per te’ che li ha visti protagonisti, Pio e Amedeo hanno condiviso con i fan una foto inedita che li vede insieme a Mario Ballotelli e Maria De Filippi.

“Ci dicono che anche ieri sera abbiamo fatto il picco d'ascolti! In una settimana, due volte il "picco"... nemmanco l'alpinista Messner!!”, hanno scritto a corredo dell’immagine che sottolinea il successo in termini di share ottenuto durante il programma di Canale 5.

Pio e Amedeo con Balotelli e Maria De Filippi: il grazie ai fan

“Grazie a come sempre a tutti voi e a quei 6.605.000 italiani che ieri sera si sono divertiti con noi... e grazie a Maria e @mb459”, hanno aggiunto i comici citando anche il fratello di Amedeo Grieco, Gabriele, a cui il bomber del Nizza ha regalato un’automobile proprio nel corso della sua partecipazione al programma.

Tantissimi gli utenti che si sono complimentati con loro per il divertimento regalato nella mezz’ora di show della puntata trasmessa ieri, sabato 16 febbraio. “Semplicemente Meravigliosi”, “Mi avete fatto crepare dalle risate”, “Grandissimi”, hanno scritto alcuni, a cui si sono affiancati anche coloro che non hanno apprezzato il gesto di indurre Mario Balotelli ad acquistare l’auto al giovane neopatentato…

“E’ vero che 13000 euro per Balotelli non sono niente ma una persona deve avere il diritto di scelta”, il commento di chi non ha apprezzato il loro intervento nella trasmissione di Canale 5.

(Di seguito, il post su Fabekook di Pio e Amedeo)