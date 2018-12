Pio e Amedeo convocati da Freccero: i comici pugliesi tra Mediaset e Rai| RETROSCENA

Pio e Amedeo contesi tra Mediaset e Rai. Dopo il successo di 'Emigratis', in onda su Italia 1, e dello spettacolo 'Tutto fa Broadway', l'amato duo comico di Foggia è in pole per approdare ospite al 'Festival di Sanremo' e non solo: stando a quanto apprende Today, i due sono stati avvistati oggi negli uffici del servizio pubblico, dove a convocarli è stato Carlo Freccero, intenzionato a coinvolgerli nel palinsesto della sua nuova Rai 2. Saranno loro il secondo colpo del direttore dopo Simona Ventura? E che ruolo avranno?

Se l'incontro con Freccero andasse a buon fine, per Pio e Amedeo si tratterebbe in qualche modo di un ritorno alle origini. Proprio su Rai 2, infatti, avvenne il loro debutto sulle reti generaliste nel 2010, dove parteciparono al programma 'Stiamo tutti bene', condotto da Belen Rodriguez. Poi fu la volta di 'Base Luna', format ideato da Marco Giusti per la seconda rete nel 2012. Il passaggio a Italia 1 avvenne nello stesso anno con il programma 'Le Iene'. Ma oggi, sei anni dopo, chi la spunterà tra Mediaset e Rai?