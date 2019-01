Rai, guerra tra giganti: Presta si scaglia contro Freccero

Non si arrestano le discussioni a proposito della nuova Rai2 presentata in conferenza stampa dal neo direttore di rete Carlo Freccero. La polemica sulla 'concorrenza' tra Rai1 e Rai2 non si è affatto sopita.

'Superbrain' con Paola Perego: annullata la conferenza stampa

Oggi è stata annunciata dalla Rai la cancellazione della conferenza stampa di 'Superbrain - Le supermenti', la nuova edizione del programma di Paola Perego che prenderà il via venerdì 11 gennaio in prima serata su Rai1. A chiedere di non fare la conferenza stampa - a quanto apprende l'AdnKronos - è stato l'agente e compagno della Perego, Lucio Presta, che avrebbe confidato ai collaboratori di ritenere inutile pubblicizzare un programma che l'azienda ha dimostrato di voler controprogrammare dal suo interno, con Rai2 che ha deciso di mandare in onda nella stessa giornata 'The Good Doctor', serie tv amatissima dal pubblico.

Lucio Presta contro Carlo Freccero

Quanto Presta sia stato scontento della scelta di Carlo Freccero si è capito leggendo sul suo profilo Twitter: "Mi dichiaro ufficialmente un imbecille", frase allegata proprio ad un articolo sul telefilm in questione. Il riferimento è alla frase pronunciata dallo stesso Freccero nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova Rai2: "Chi scrive che Carlo Freccero controprogramma Rai1 è un imbecille". Ieri, i tre episodi di 'The Good Doctor' trasmessi da Rai2 sono stati visti, rispettivamente, da 1.338.000 (share 5.28%), da 1.998.000 (share 8.37%) e da 1.855.000 telespettatori (share 9.13%). E gli analisti degli ascolti fanno notare che il programma ha raccolto oltre il 10% tra gli over 65, ovvero nel pubblico di Rai1. Dato che preoccupa il team di 'Superbrain'.