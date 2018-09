VIDEO | Lite tra Aida Nizar e Tonon, Barbara d’Urso furiosa: “Chiedi scusa, non ti permettere!”

(Il video della lite tra Aida Nizar e Raffaello Tonon a Pomeriggio 5)

Siamo al secondo appuntamento della stagione di Pomeriggio 5 e già iniziano i consueti siparietti fatti di incidenti hot e liti in diretta che segnano lo stile caciarone del programma.

Artefice dell’imbarazzante colpo di scena che ieri ha svelato per ben due volte il seno nudo è stata Aida Nizar, la discussa soubrette spagnola che dopo aver partecipato al Grande Fratello, continua a imperversare nella tv condotta da Barbara d’Urso.

Ma oltre all’incidente hot, nella scorsa puntata la donna si è resa protagonista anche di un fastidioso battibecco con Raffaello Tonon, preso di mira per aver commentato l’ormai noto episodio del tuffo nelle fontane romane della ex gieffina.

“Sembri addormentato” l’ha apostrofato lei; “ma come si permette? Chi l’ha mai consociuta?” è stata la risposta piccata dell’opinionista, difeso dai presenti e dalla stessa conduttrice.

Barbara d’Urso rimprovera Aida Nizar: “Non ti permettere”

Poco dopo la fine della diretta tv, Barbara d’Urso ha postato su Instagram un video in cui rimprovera Aida Nizar.

“Sono arrabbiata, hai messo questo vestito e sono uscite le tette due volte. Non devi farlo, non quando vieni in trasmissione da me”, è stato l’ammonimento per la donna che ha giurato di non averlo fatto di proposito.

Poi le scuse per il suo opinionista: “Hai trattato male Raffaello Tonon, chiedi scusa dal mio Instagram”, ha aggiunto: “Non ti permettere di giudicare gli altri, ognuno ha il suo carattere”.

Stando alla reazione di Aida, non sembra che il suo atteggiamnto andrà a migliorare dopo il rimprovero… La stagione televisiva di Pomeriggio 5 è appena iniziata. E promette 'spettacolo'.