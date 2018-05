‘Irruzione’ in diretta a Pomeriggio 5, la reazione di Barbara d’Urso è epica

La mamma dei 'disturbatori televisivi' è sempre incinta. Dopo Gabriele Paolini e Niki Giusino, un nuovo volto si aggiunge alla lista. E' un'ignoto ragazzo con tanto di cresta alla Cristino Malgioglio che, poche ore fa, ha disturbato la diretta di 'Pomeriggio 5' con Barbara d'Urso. O meglio: ha tentato di disturbare, visto la reazione della padrona di casa è stata epica.

L'uomo è entrato nell'inquadratura e si è piazzato alle spalle della inviata di Barbara provando ad avvicinarsi pericolosamente alla telecamera. La d'Urso ha bruciato le sue intenzioni sul nascere. Mentre, infatti, un altro ragazzo, presumibilmente collaboratore dello staff, ha provato a portarlo via di peso, lei lo ha annichilito senza scomporsi: "Scusami Giorgia dì a quel signore di non cacciare nessuno, per favore. C'è il solito sciocco che scioccamente sta lì. Lasciatelo lì che non voglio vedere scene di pseudo-violenza. Noi ce ne freghiamo. Vai avanti!". "Ok può stare qui, tanto lo conosciamo ormai...", la replica dell'inviata.

Il siparietto diventa virale in rete: "Carmelita 1, solito sciocco 0", scrive qualcuno...