Pomeriggio 5, Barbara d’Urso spiega perché un uomo mascherato ha fatto irruzione in studio

Al termine della puntata di ieri 16 gennaio di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha voluto tranquillizzare i telespettatori sull’irruzione che l’ha costretta a interrompere il programma lunedì pomeriggio.

"Volevo rassicurarvi perché tutti i più importanti siti d’informazione hanno riportato quello che è successo ieri” ha spiegato la conduttrice: “Ho cercato di gestire la cosa affinché da casa non vi accorgeste di niente e ho dovuto per forza andare in pubblicità".

"C’è stata una persona che peraltro è stata controllata all’ingresso come tutto il pubblico, che si è alzata mentre ero in diretta e ha indossato una maschera rigida di bronzo o nera salendo sugli spalti", ha proseguito ancora, aggiungendo poi le ragioni che hanno indotto l’uomo al gesto: "Voleva fare una sua protesta personale, ma per fare le proteste, magari, bisogna chiedere il permesso e farle nel momento e nel luogo giusto".