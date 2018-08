Torna 'Pomeriggio 5', con Barbara d'Urso ci sarà anche Aida Nizar

Comincerà lunedì 3 settembre la nuova stagione di 'Pomeriggio 5', la fortunata trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5 e condotta da Barbara d'Urso. Il lungo contenitore pomeridiano aprirà i battenti alle 17:10 e proseguirà fino alle 18:45, come di consueto. Prevista nel cast la presenza di Aida Nizar, ex concorrente dell'ultimo 'Grande Fratello' condotto dalla d'Urso, che probabilmente sarà spesso ospite del talk nelle vesti di opinionista.

La scorsa edizione 'Pomeriggio Cinque ha battuto ogni record d'ascolto per la fascia oraria di competenza. I traguardi sono il grande vanto della conduttrice napoletana. "Mancano solo tre settimane al ritorno di Pomeriggio 5. Mi mancate", ha scritto su Instagram. A fare eco la showgirl spagnola: "L'estate è quasi finita e a settembre inizio Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Perché l'italia adora la sua vita solo quando c'è Barbara D'Urso. Aida vi farà godere, perché Barbara sa tirare fuori il meglio di me". La D'urso, da parte sua, le ha risposto prendendola in giro: "Ma chi guarda in mezzo al mare? Io mica sono lì!". E siamo solo all'inizio.