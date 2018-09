VIDEO | Pomeriggio Cinque, l'entrata "in sicurezza" di Barbara D'Urso

"E ho trovato il modo di scendere le scale senza rischiare di cadere", con queste parole e con un'imbracatura di sicurezza, Barbara D'Urso ha fatto il suo ingresso negli studi di Pomeriggio Cinque, dando ufficialmente inizio alla nuova stagione del programma televisivo.

"Ce l'ho fatta, non sono caduta - sorride e scherza Barbarella, chiedendo subito di essere sganciata per poter iniziare il suo show - liberatemi, devo andare dai miei ospiti". Un inizio "bizzarro", dunque, come la conduttrice aveva già annunciato.