Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso riprende l'inviata: "Non mettetemi più in questa situazione"

A Pomeriggio Cinque un collegamento non va come dovrebbe andare e Barbara d'Urso perde la pazienza in diretta. A Mestre da Remo e Girma, una coppia accusata di aver occupato abusivamente un appartamento, l'inviata Ilaria Dalle Palle manda in onda un servizio, ma al rientro la signora si lamenta perché è stato tagliato.

"Bisogna far sentire tutto quello che ha detto, non solo una parte - ha detto stizzita - è troppo facile così Barbara. Ilaria lo sa". Girma si riferiva a una telefonata tra la giornalista e l'amministratore del condominio, che oltre a riferire di una zuffa ha poi assicurato che i coniugi si sono sempre comportati bene.

"Scusami Girma perché mi innervosisco - è intervenuta la conduttrice -. Io non so il contenuto dei servizi che mando in onda perché mi vengono inviati dai giornalisti, quindi non pensare che io stia facendo qualcosa contro di voi perché altrimenti non vi avrei neanche intervistato. La mia giornalista ha montato questo pezzo ed io l'ho mandato in onda". E dopo aver chiesto spiegazioni, Barbara d'Urso ha rimproverato la sua inviata: "Allora scusami Ilaria, non mettetemi più in questa situazione. Se mandiamo in onda una telefonata e questo amministratore dice che loro si sono comportati bene, gentilmente mettiamolo nel servizio perché hanno ragione loro. Abbiate pazienza".