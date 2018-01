Tripletta di Vespa: Di Maio, Renzi e Berlusconi a "Porta a Porta"

Da martedì 9 gennaio, in seconda serata, "Porta a Porta" apre le interviste ai leader dei principali partiti politici, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Si comincia con Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Mercoledì 10 gennaio, invece, alle 23:45 Bruno Vespa ospiterà nel suo salotto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, mentre giovedì 11 gennaio, alle 23:55, toccherà a Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia.

Dura la reazione del M5S, che in Commissione di Vigilanza Rai, attraverso la voce della relatrice Mariella Liuzzi, si è opposto alla decisione di affidare a Vespa e al suo programma l'informazione sulla campagna elettorale in corso. "Eliminare i programmi di infotainment dalla campagna elettorale - chiedono i grillini - oppure ricondurre tutti i programmi sotto testata a condizione che il conduttore abbia un contratto da giornalista". La diatriba, dunque, nasce dall'inquadramento di Bruno Vespa in Rai come "artista", quindi non sottoposto al tetto compensi, che tanto ha fatto discutere fino a pochi mesi fa.

La polemica, però, non ha attecchito. "Dovremmo inserire nel regolamento quali programmi vanno ricondotti a testata - ha risposto il capogruppo Pd nella bicamerale, Vinicio Peluffo, come riporta l'Ansa - ma questo deve farlo l'azienda e non la commissione di Vigilanza Rai". Per Vespa quindi via libera, con buona pace dei grillini. La campagna elettorale si gioca in casa. Dlin dlon.