Speciale Porta a Porta, salta Sanremo Young

Qualche cambiamento in casa Rai per le elezioni di domenica 4 marzo. Sanremo Young questa settimana si ferma, e venerdì in prima serata Rai 1 al posto di Antonella Clerici va in onda Bruno Vespa con una puntata speciale di Porta a Porta, per la conclusione della campagna elettorale.

Ospiti Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Bruno Vespa intervista i tre leader con la partecipazione del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e del direttore de La Stampa Maurizio Molinari.

Sanremo Young torna su Rai 1 venerdì 9 marzo. La prima edizione del talent per i giovanissimi con il sogno di cantare e fare musica, partito il febbraio, sta riscuotendo un grandissimo successo. Il programma mette alla prova cantanti tra i 14 e i 17 anni che proprio al Teatro Ariston, storica sede del Festival di Sanremo, danno prova del loro talento.