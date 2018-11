Portobello, seconda puntata: ospiti Pupo ed Orietta Berti

Sabato 3 novembre, dalle ore 20.35 andrà in onda, in prime time, la seconda puntata di 'Portobello', il celebre show targato Rai1, dove la vera star è la gente. Il varietà, ideato dall’indimenticabile Enzo Tortora, vede oggi al timone Antonella Clerici, affiancata dall’elegante Carlotta Mantovan, responsabile delle sei centraliniste, e dall’affascinante inviato Paolo Conticini che questa volta sarà a Barletta, per raccontare la richiesta di un giovane gruppo orchestrale.

Gli ospiti della seconda serata di Portobello saranno Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, già stato al fianco di Antonella Clerici nel programma “Ti lascio una canzone”, che chiederà aiuto al grande pubblico per trovare uno strumento musicale perduto e Orietta Berti, che con la sua dolcezza allieta il tavolo di “Che tempo che fa” ogni domenica.

La colonna sonora del mercato pazzerello sarà a cura della Portobello Jazz Band, diretta dal maestro Umberto Iervolino ed accompagnata dalla profonda e intensa voce di Rosalba Piccinni.

Antonella Clerici darà nuovamente voce agli inserzionisti. Tra le tante idee creative e geniali, in studio ci sarà chi presenterà un modo innovativo di sostituire la gomma di una macchina in pochi secondi e chi la coperta dell’amore. Chiunque può trovare spazio in questo marcato originale e variopinto, aperto anche a chi desidera semplicemente cimentarsi nella sfida con il pappagallo dal becco giallo. Chi riuscirà a farlo parlare?

PORTOBELLO è una produzione Rai in collaborazione con Magnolia SpA (società di Banijay Group). La regia è di Duccio Forzano.