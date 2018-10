Portobello vs Tu sì que vales, Costanzo: "Antonella potrebbe vincere la scommessa"

Mancano poche ore all’esordio tv del nuovo Portobello che, dopo Enzo Tortora, passa nelle mani di Antonella Clerici. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è stata infatti scelta per far rivivere un programma del passato, una delle trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana.

E, mentre il countdown è ufficialmente iniziato e la tensione nel dietro le quinte sale, Maurizio Costanzo, su LiberoQuotidiano, fa il suo pronostico sul nuovo Portobello:

“Come Fabio Fazio ha riproposto con successo, tempo addietro, Rischiatutto di Mike Bongiorno, è giusto provare a mandare in onda un ‘nuovo’ Portobello. Non sarà un’impresa facile –sottolinea Costanzo - per un solo motivo: le rubriche che erano l’ossatura della trasmissione di Tortora, sono diventate tanti programmi, come Agenzia matrimoniale, Chi l’ha visto? e altri ancora”.

E’ a questo punto che il marito di Maria De Filippi ha manifestato tutta la sua fiducia verso la Clerici: “Antonella è brava, ha la simpatia della platea televisiva e, quindi, è probabile che vinca la scommessa”. Poi Costanzo ha espresso un quesito che forse è anche un suo desiderio: “Riguardo ai programmi del passato, è da tempo che mi domando perché non torni mai un varietà alla Antonello Falqui o alla Enzo Trapani. L’ho scritto e lo ripeto: forse non abbiamo più i protagonisti che furono il successo di quelle trasmissioni”.

Un’affermazione forte, dopo la quale, però, Maurizio Costanzo ha fatto una particolare sottolineatura: “Carlo Conti è alla guida di molte prime serate per Raiuno. Non è un caso: è bravo e professionale”.

Antonella Clerici sarà altrettanto capace alla guida della prima serata del sabato di Raiuno? Non dimentichiamo che la sfida del sabato sera vedrà Portobello contro Tu sì que vales di Maria De Filippi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.