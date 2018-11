Stop a ‘Portobello’ e ‘Tu sì que vales’: sabato Rai e Mediaset sospendono i programmi

La sfida televisiva che da qualche settimana vede contrapposte da un lato Antonella Clerici e il suo ‘Portobello’ su Rai Uno, e dall’altro Maria De Filippi e la squadra di ‘Tu sì que vales’ di Canale 5 non vedrà schierate le due ‘fazioni’ contrapposte sabato 17 novembre.

Il motivo è di natura calcistica, visto che su Rai Uno, in prima serata, verrà trasmessa la partita della nazionale di calcio di Roberto Mancini che vedrà Italia – Portogallo scendere in campo a Milano, a partire dalle 20,30.

Ma se la sospensione di 'Portobello' era prevedibile, meno lo è quella di ‘Tu si que vales’ che comunque ferma la consueta rassegna dei siparietti dei talenti in erba per evitare lo scontro con la partita degli azzurri, solitamente in grado di raccogliere grandi ascolti.

Su Canale 5, dunque, in contro programmazione andrà in onda il film ‘La ragazza del dipinto’.

La sfida tra 'Portobello' e 'Tu sì que vales'

‘Portobello’ avrà così la possibilità di prendere fiato dopo diverse settimane in cui lo scontro con un asso della programmazione Mediaset non ha reso brillante l’esordio del programma, sempre più in sofferenza dal punto di vista di ascolti e share di settimana in settimana trovandosi contro una trasmissione rodata e amatissima come 'Tu sì que vales'.

L’appuntamento con le due trasmissioni è per il 24 novembre, dunque, quando i telespettatori potranno tornare a decidere, telecomando alla mano, il programma preferito del sabato sera.