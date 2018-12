Portobello in onda dopo la tragedia di Corinaldo, Clerici scossa: "E' molto complicato"

Show must go on. E' questa la prima (discutibile) regola televisiva e la Rai sabato sera l'ha rispettata, mandando in onda Portobello nonostante la tragedia di Corinaldo avesse sgomentato l'Italia intera. Nessun cambiamento al palinsesto, dunque - come avvenuto in altri casi - magari per lasciare spazio all'approfondimento giornalistico.

Una decisione che ha sollevato qualche polemica, ma che Antonella Clerici ha saputo elegantemente portare sulle spalle. La padrona di casa ha aperto la puntata in punta di piedi, promettendo un gran finale sobrio nel rispetto delle vittime e dei feriti: "Cerco di trovare le parole giuste che in realtà non ci sono. Mi sembra tutto assurdo e tutto ingiusto, perché quei ragazzi sono i nostri figli. Fare intrattenimento in questi casi è sempre molto complicato, ma in accordo con i vertici della Rai abbiamo deciso di provarci. Proviamo a portare un po' di conforto con il massimo del rispetto".

Così è stato. Nessun jingle a inizio puntata, nessun intervento sopra le righe. Un gran finale sobrio, non da manuale, ma come era giusto.