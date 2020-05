Povia replica a Luxuria: "Si arrabbia solo chi non sta bene con se stesso"

Continua il botta e risposta tra Giuseppe Povia e Valdimir Luxuria alimentando la bufera nata dopo le espressioni utilizzate dal cantautore durante il collegamento da casa nella trasmissione Rai 'Vieni da me'. “Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un gay mancato” aveva detto nella videointervista. Parole che hanno subito infiammato gli animi in studio. "Hai detto una cretinata delle tue. Cretinata è il termine più adatto in televisione. Se fossi stata a casa avrei usato un'altra parola" aveva immediatamente commentato Caterina Balivo chiudendo la conversazione con tono irato.

La reazione di Vladimir Luxuria

Prevedibili le immediate reazioni che si sono scatenate anche sui social. Tra coloro che non hanno apprezzato la frase di Povia, da lui definita una semplice battuta, c'è stata anche l'opinionista ed attivista Lgbt Vladimir Luxuria: “Povia ha detto che si sente un ‘gay mancato’ perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un ‘cervello mancato e poco aggiornato'”.

Il nuovo messaggio di Giuseppe Povia

Poco fa la replica del cantautore con un messaggio su Instagram con chiare frecciatine rivolte a Luxuria. Ecco cosa ha scritto: "L'uomo delle caverne magari era mentalmente più evoluto. Al di là della battuta SonoUnGayMancato che fa arrabbiare solo chi non sta bene con se stesso, domando: che ne sa la gente tipo Vladimir dell'uomo delle caverne? Quell'uomo ha vissuto la sua era come noi viviamo la nostra e magari chi era gay non si faceva tutti i problemi che si fanno oggi. Ciao fanciulli, noi usiamo buon senso e obiettività".