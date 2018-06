A Frizzi il Premio Agnes, Carlotta Mantovan si commuove: "Grazie per aver amato Fabrizio"

Attimi di commozione ieri, durante la celebrazione dei Premi Agnes a Sorrento, quando Carlotta Mantovan ha ritirato il Premio per la televisione dedicato al marito Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo scomparso lo scorso marzo all'età di 60 anni.

La telegiornalista ha ricevuto l'omaggio dalle mani del direttore di Rai1 Angelo Teodoli ed ha ringraziato la platea presente ed il pubblico a casa senza nascondere l'emozione: "Ringrazio Simona Agnes e la giuria - ha spiegato - e voglio dire che Fabrizio era contentissimo di ricevere questo premio ed era anche sorpreso perché nonostante la sua lunga carriera aveva sempre un approccio umile e modesto. Ringrazio tutti quelli che hanno amato Fabrizio e che lo amano e tutti quelli che hanno dimostrato immenso affetto nei nostri confronti".

Queste le parole di Teodoli: "Grazie Fabrizio per i tuoi 38 anni in Rai, per le decine di programmi che hai fatto e sperimentato. Hai contribuito a ridefinire il servizio pubblico, per noi sei stato grande. Grazie dai telespettatori per la tua delicatezza e per la tua gentilezza, grazie da tutti i lavoratori della Rai e dai telespettatori".

A prendere la parola poi Alberto Matano, conduttore della serata insieme a Francesca Fialdini: "Questo non è premio alla memoria, ma a Fabrizio stesso, una persona impossibile da non amare".