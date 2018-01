'Presadiretta', al via la nuova stagione: anticipazioni prima puntata

Con “La bicicletta ci salverà” lunedì 8 gennaio alle 21.10 su Rai3 riparte la nuova stagione di Presadiretta di Riccardo Iacona.

La puntata aiuterà a capire non solo perché le due ruote sono un potente volano economico, ma anche perché andare in bici fa bene alla salute.

Le nostre città e le nostre vite soffocano nel traffico, i livelli di inquinamento sono cronicamente al di sopra dei limiti consentiti, le malattie correlate alle polveri sottili aumentano, i tempi degli spostamenti urbani si allungano e il trasporto pubblico fatica a stare al passo delle esigenze di tutti.

Presadiretta mostrerà ai telespettatori qual è la situazione attuale a Roma, dove ogni mattina si mettono in movimento 4 milioni e mezzo di persone, la maggior parte con la propria automobile.

I romani, infatti, hanno il primato di auto per numero di abitanti, quasi 70 ogni 100 persone, e solo l’1% della popolazione usa la bici per spostarsi nonostante ci siano già più di 200 chilometri di piste ciclabili.

Inoltre, le telecamere di del programma mostreranno le città italiane più virtuose, come Pesaro, Firenze, Reggio Emilia, Bolzano, ma anche quelle che sono in cima alla classifica mondiale dei paradisi per ciclisti, come Copenhagen.

La bicicletta rappresenta un gigantesco motore di sviluppo economico: l’Italia è il primo produttore di bici d’Europa, con un giro di affari che supera il miliardo di euro tra produzione industriale, componentistica e riparazioni, con decine di migliaia di addetti.

Inoltre, andare in bici fa bene alla salute: secondo le tabelle dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità ogni euro speso dall'amministrazione si traduce in 10 euro in meno spesi dal Servizio Sanitario Nazionale.