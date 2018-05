"Prima che la notte", la storia di Pippo Fava in prima serata Rai 1

In occasione della Giornata della legalità, mercoledì 23 maggio, va in onda in prima visione su Rai 1 "Prima che la notte", film tv su Pippo Fava per la regia di Daniele Vicari. A interpretare il giornalista ucciso dalla mafia nell'84 Fabrizio Gifuni.

Il ricordo di un personaggio carismatico e complesso, sempre controcorrente e indomito, che ha sposato la causa della ricerca e della denuncia pubblica della verità fino alle sue estreme conseguenze. La storia straordinaria di un uomo che ha saputo costruire il futuro nonostante tutto.

La storia

Cinque gennaio 1984. Sono da poco passate le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista scrittore, esce dalla redazione de "I Siciliani", il giornale che dirige, e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote Francesca. Arrivato a Catania non fa in tempo ad aprire lo sportello della macchina che viene freddato con cinque colpi di pistola alla nuca. Cinque spari di origine mafiosa che uccidono l'uomo ma che non saranno capaci di fermare i suoi ideali e il suo esempio.

"In un'epoca nella quale il giornalismo è sottoposto a pressioni gigantesche - spiega il regista Vicari - legate anche alla ipertrofica crescita dei social media che tendono a strappare lo scettro della notizia al giornalismo, la vicenda di Fava e dei suoi carusi indica una strada ancora oggi percorribile, in grado di in grado di disegnare una prospettiva e un futuro, improntato al principio irrinunciabile della libertà di stampa e d’opinione. Cose di cui oggi più che mai abbiamo bisogno".