Giorno della memoria, Mediaset cambia il palinsesto: ecco tutte le modifiche

Mediaset omaggia la Giornata della Memoria 2019, in calendario domenica 27 gennaio, arricchendo il palinsesto di programmi dedicati. Di seguito, trovate tutte le trasmissioni proposte sulle reti del Biscione in occasione della ricorrenza celebrata per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Programmi tv "Giornata della Memoria"

Martedì 29 gennaio “Canale 5” trasmetterà – a pochi mesi dall’uscita nei cinema – «Hitler contro Picasso e gli altri», con la regia di Claudio Poli. Toni Servillo, già protagonista del film Premio Oscar «La grande bellezza», condurrà lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo: a partire dal 1937, quando il regime nazista mise al bando la cosiddetta "arte degenerata", disprezzandola e deridendola in una mostra itinerante, per esaltare “l’arte germanica e ariana” nella Grande Esposizione di Monaco. Iniziò così la Shoah dell’Arte, una razzia di quadri e sculture dai musei dei territori occupati dal regime, dai luoghi di culto e dalle case private dei collezionisti, in gran parte di origine ebraica. Circa 5 milioni di pezzi trafugati dai nazisti in tutta Europa.

Sabato 26 gennaio, in seconda serata, su “Canale 5”, lo speciale TG5 «Cittadino Onorario», con Piero Terracina e Sami Modiano.

Domenica 27, dalle 21.20 su “Retequattro”, il film «Il bambino nella valigia» e, a seguire, «Defiance - I giorni del coraggio».

Sempre il 27 gennaio, in prima e seconda serata su “Focus” (canale 35 del digitale terrestre) verranno trasmessi il docu-film «La vera storia di Anna Frank» e il documentario in prima visione assoluta «A German Life: la segretaria di Goebbels».