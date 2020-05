Fase 2 in tv, tutti i programmi che ricominciano dal 4 maggio

Lunedì 4 maggio si riparte, con grande prudenza, anche in tv. Alcuni programmi sospesi per l'emergenza coronavirus tornano in onda, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, dalla distanza alle mascherine. Assente, ovviamente, il pubblico in studio.

Fase 2 in tv, i programmi Rai

Lunedì 4 maggio torna su Rai1 Caterina Balivo con 'Vieni da me', in onda alle 14, e Flavio Insinna con 'L'Eredità', nella consueta collocazione delle 18:45. Il popolare game show offrirà il suo contributo alla Protezione Civile. Le puntate saranno infatti organizzate in una serie di tornei settimanali, nei quali Campioni delle passate stagioni si affronteranno per devolvere interamente le proprie eventuali vincite in beneficenza. In una sorta di scambio, chi da "L'Eredità" ha avuto mette a disposizione la propria bravura ed esperienza per dare un esempio di solidarietà e di partecipazione. Tutti i partecipanti-Campioni avranno uno scopo unico e condiviso in questa edizione speciale: vincere la sfida finale della 'Ghigliottina' e contribuire così alla Fase 2 della riapertura e della ricostruzione.

Dall'11 maggio torna anche 'La Prova del Cuoco' con Elisa Isoardi, confermati fino al 26 giugno, invece, 'Unomattina', 'La vita in diretta' e 'Storie italiane', ma quest'ultimo potrebbe chiudere con qualche settimana di anticipo per l'imminente maternità della sua conduttrice Eleonora Daniele. Nessuna notizia ancora sul ritorno de 'I Soliti Ignoti', tantomeno sulla messa in onda della nuova edizione di 'Ballando con le stelle'.

Fase 2 in tv, i programmi Mediaset

Da lunedì 4 maggio torna nel day time di Canale 5, 'Mattino Cinque' con Federica Panicucci. Continuano ad andare in onda 'Pomeriggio Cinque' e 'Live - Non è la d'Urso', mentre non c'è ancora una data sul ritorno di 'Uomini e Donne' nella sua versione tradizionale. Al via a maggio anche 'Amici Speciali', il nuovo show di Maria De Filippi.