'Propaganda Live' intervista in esclusiva Bija: anticipazioni

Migranti, centri di detenzione, traffico di esseri umani, torture e i rapporti tra la Libia e il nostro Paese in un’intervista realizzata da Francesca Mannocchi in esclusiva a Abdul Rahman Milad, detto Bija. Queste le anticipazioni di quanto vedremo stasera a 'Propaganda Live', in onda come sempre in diretta alle 21.20 su La7 con la conduzione di Diego Bianchi 'Zoro'.

Bija racconta alle telecamere di 'Propaganda Live' la sua verità, il perché era in Italia, chi lo invitato e i luoghi che ha visitato. Ex capo della guardia costiera di Zawhia in Italia è accusato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di essere un pericoloso trafficante, e per questo sanzionato, sempre dall’ONU, con il congelamento degli assets bancari e il divieto di viaggio. Se ne parlerà in studio proprio con Francesca Mannocchi e con Nello Scavo, il cronista del quotidiano Avvenire messo sotto tutela per le minacce ricevute a seguito di una sua inchiesta sul traffico di migranti dalla Libia.