Propaganda Live, dov’è Mirko Matteucci? Fan in ansia per il tassista di Diego Bianchi ‘Zoro’

Che fine ha fatto Mirko Matteucci? La domanda corre sui social ripetuta ancora e ancora dal pubblico di ‘Propaganda Live’ che dall’inizio della nuova stagione del programma di La7 non ha ancora visto in video ‘Missouri 4’, tassista-opinionista e colonna della trasmissione fin dai tempi di 'Gazebo' su Rai Tre.

“Dov'è Mirko? Siamo tutti preoccupati”; “Senza #missouri4 #propagandalive è come i Beatles senza Ringo. Basta con la congiura del silenzio, vogliamo spiegazioni!”; “Qualsiasi cosa sia successa a Mirko, ignorare la situazione e far finta di niente non è da voi e soprattutto è deludente”: questi sono solo alcuni dei messaggi che nelle ultime ore giungono sempre più numerosi agli account della trasmissione e al conduttore Diego Bianchi ‘Zoro’, ma, al momento, nessuna spiegazione arriva a soddisfare le richieste.

Che fine ha fatto Mirko Matteucci di Propaganda Live? Il commento di La7

Vista l’assenza di Mirko-Missouri4, nella prima puntata di stagione di ‘Propaganda Live’ l’hashtag #Mirko è finito in tendenza social, risultato registrato anche nel secondo appuntamento del programma. “Ce lo siamo perso”, ha commentato brevemente Diego Bianchi che ha mandato in onda i servizi in esterna di Leonardo Parata, di norma registrati con Mirko, insieme a nuove persone, come Emma, la ragazza fan di Giuseppe Conte conosciuta da Zoro nei giorni della crisi di governo estiva.

Scherzo? Trovata pubblicitaria? Diversi gli interrogativi che serpeggiano tra gli utenti che si dicono preoccupati anche a fronte del silenzio del diretto interessato che su Twitter ha pubblicato l’ultimo post a giugno scorso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La7 continua a negare di essere in contatto con l'uomo, non confermandone la presenza nella prossima puntata: “salvo sorprese dell'ultimo minuto”, dunque, il tassista noto anche come Missouri 4 non ci sarà. “Abbiamo visto cosa stanno scrivendo le persone, e stiamo ragionando su cosa dire e come dirlo nella prossima puntata”, il commento della rete. L’appuntamento con le spiegazioni, dunque, è per venerdì 27 settembre.

Senza #missouri4 #propagandalive è come i Beatles senza Ringo. Basta con la congiura del silenzio, vogliamo spiegazioni! — Lia Celi 🇪🇺🇮🇹 (@LiaCeli) 20 settembre 2019





Qualsiasi cosa sia successa a Mirko, ignorare la situazione e far finta di niente non è da voi e soprattutto è deludente. #propagandalive #alfanonelpd ok ma #mirkodovesta? pic.twitter.com/ywp8wgVX3M — Carlotta Zanti (@carlottazanti) 20 settembre 2019