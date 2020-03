MasterChef, Antonio vince e chiede al compagno di sposarlo (VIDEO)

Una vittoria unica nel suo genere a MasterChef. A trionfare nella finale del talent show di cucina, in onda ieri sera su Sky Uno, è stato Antonio Lorenzon che ha festeggianto facendo una proposta di matrimonio al suo compagno.

La proposta di matrimonio a MasterChef

L'art director veneto ha vinto la nona edizione del programma targato Sky. Dopo la lettura del verdetto da parte dello chef Cannacciuolo, sotto una pioggia di coriandoli, Lorenzon si è inginocchiato davanti al suo compagno Daniel e, mostrandogli l'anello, lo ha sorpreso con una romantica proposta.

"Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto. Ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale...mi vuoi sposare?", ha detto Antonio rivolgendosi al compagno incredulo. "Ma sei fuori? Certo che ti sposo", è stata la risposta di Daniel.

Chi è Antonio Lorenzon, vincitore di MasterChef 9

43 anni, originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vincenza, Antonio Lorenzon è art director di professione. "Ho iniziato ad amare la cucina sin da piccolo, guardando i miei genitori - ha raccontato - mio padre mi ha influenzato sulla parte creativa, visto che amava cucinare e sperimentare con piatti elaborati e stravaganti, mentre da mia madre ho imparato le cose più tradizionali, come tirare la pasta. Anche mia nonna ha dato la sua parte: ogni pomeriggio mi preparava 30 ravioli a merenda. È grazie a loro se oggi il mio stile culinario è eclettico: semplice e coreografico allo stesso tempo".

"MasterChef però è soprattutto un trampolino di lancio - ha spiegato ancora - ho un progetto ben preciso e spero che questa esperienza possa aiutarmi a realizzarlo. Vorrei infatti aprire un table d'hôte in Costa Azzurra insieme al mio fidanzato, che sostanzialmente è un bed&breakfast con cena inclusa. Io mi occuperei del menù e dell’arredamento (sono il creativo in casa!), lui della parte amministrativa, visto che è contabile e sa sempre far quadrare i conti. Spero che questo obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale".