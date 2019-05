Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2019

Al via una nuova settimana con 'Un Posto al Sole'. Il giornale NapoliToday pubblica alcune anticipazioni delle prossime puntata, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019. Vi ricordiamo che l'appuntamento con la soap opera è, come sempre, alle 20.45 su Rai Tre.

Prossime puntata Un Posto al Sole

Qualcosa non va in Patrizio. Sta mostrando agli altri un comportamento sempre più agitato e molesto. È Vittorio a rendersi conto del problema: il ragazzo sta facendo uso di metanfetamine.

Come scopre il figlio di Guido, il vero problema di Patrizio - quello che l'ha portato sull'orlo del baratro - è la rottura con Rossella.

È proprio l'astinenza dallo stupefacente che spinge il ragazzo ad un colpo di testa e ad un litigio particolarmente duro con la stessa ragazza per cui sta male.

Non va bene, intanto, tra Franco e Angela. I due sono sempre più freddi e distaccati tra loro.

Marina continua a portare avanti il suo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote ad Alberto, provando a manipolare la gelosia di Clara nei confronti dell'uomo.

Cerruti svela a Mariella dei particolari sul suo ultimo incontro amoroso, e questo influenza la scelta del padrino di battesimo del piccolo Lollo.