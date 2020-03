Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate 8-13 marzo 2020

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 8 al 13 marzo 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Prossime puntate Un Posto al Sole dal 8 al 13 marzo 2020

Fabrizio è andato in carcere: si è autoaccusato di aver ucciso lo zio Sebastiano. Marina vorrebbe aiutarlo ad uscire dalla situazione in cui si trova.

Arianna si prepara per il viaggio in Madagascar.

Vittorio è molto preso dal giornalismo d'inchiesta, e Guido è fiero della sua passione. Preso dalla felicità però fa una cosa che mette il figlio in difficoltà.

Vittorio alla fine decide di lasciare il lavoro, e Mariella prova a fargli cambiare idea.

La chiamata - una proposta di lavoro - che Alberto riceve, nasconde una profonda insidia: dietro c'è il boss Tregara.

Tra Serena e Filippo la tensione aumenta a dismisura, finché alla fine non si separano.