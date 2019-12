Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019

Un Posto al Sole non si ferma per Natale. Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della storica soap. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la storia ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 23- 37 dicembre 2019

Come riporta NapoliToday.it, è sempre più dura la lite tra Giulia e Angela. Intanto Alberto reagisce in modo forte alla denuncia ricevuta, ed a farne le spese è Clara.

Qualcosa non va nel verso giusto tra Andrea e Arianna. Lui la convince a seguirlo a Londra, ma proprio sull'aereo fanno un incontro inaspettato che avrà delle conseguenze.

Anche tra Serena e Filippo pare andare tutto bene ma l'imprevisto è in agguato. Mentre vivono l'armonia familiare del Natale, qualcuno potrebbe minare la ritrovata serenità.

L'atmosfera natalizia pervade sempre di più Palazzo Palladini ed i suoi inquilini, ma non per tutti la situazione è semplice. Vittorio ad esempio, è in forte difficoltà per la convivenza in casa Giordano.

E mentre Viviana è tornata a Napoli e alloggia al bed & breakfast di Serena, Eugenio riceve una proposta di lavoro molto interessante. Così importante da creare delle tensioni con Viola.