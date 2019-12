Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2019

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 9 13 dicembre 2019

Peggiora il rapporto tra Otello e Teresa, con lui sempre più nervoso dopo l'ennesimo litigio. Patrizio nel frattempo è particolarmente preoccupato per le scelte del fratello dopo aver saputo dell'incontro di Diego con Aldo.

Il figlio di Raffaele ha infatti capito che ad investire l'avvocato, vicenda per cui era anche finito in carcere, è stato Jacopo. Pur conoscendo la verità, però, l'idea di Diego pare essere quella di accettare la somma di denaro che Leone gli ha offerto in cambio del suo silenzio.

Andrea torna da Londra. È il momento di rivelare i suoi progetti per il futuro ad Arianna, parole che non possono non lasciarla delusa.

Nel frattempo Alberto è sempre più in difficoltà. Angela insiste perché Clara lo denunci, e lei sembra indecisa sul da farsi.