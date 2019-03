"Poco attrezzato culturalmente": polemica sul pubblico di Barbara D'Urso, lei replica (col cuore)

Nell’ultima puntata di TvTalk si è parlato del nuovo show in prima serata di Barbara D’Urso, analizzando i dati di ascolto.

L’esperta Silvia Motta ha definito il pubblico di “Non è la D’Urso” come “sicuramente molto femminile, molto popolare e prevalentemente poco attrezzato culturalmente”.

"Poco attrezzato culturalmente": polemica sul pubblico di Barbara D'Urso

Su Twitter, l’account Fc Barbara D’Urso, non ha gradito la definizione, replicando: “@carmelitadurso è orgogliosa del suo pubblico, attrezzato di grande umanità e cuore, orgogliosamente popolare, che si sporca le mani senza avere la puzza sotto il naso, come lei”, mentre il profilo Carmelona5 ha commentato: “Ma viva le persone semplici e genuine! L’ignoranza sta nel catalogare il pubblico in base al livello di istruzione”.

“Pubblico popolare, poco attrezzato culturalmente.” @TvTalk_Rai ha analizzato #noneladurso. @carmelitadurso è orgogliosa del suo pubblico, attrezzato di grande umanità e cuore, orgogliosamente popolare, che si sporca le mani senza avere la puzza sotto il naso, come lei. — Fc Barbara d'Urso (@Fanclub_dUrso) 16 marzo 2019

TvTalk ha replicato sempre via Twitter, provando a fare chiarezza: “Erano dati di ascolto, non un giudizio a spanne: con i numeri viene proposto anche il grado di istruzione medio del pubblico. A noi la tv ‘popolare’ interessa molto e da sempre. Altrimenti non ne parleremmo in ogni puntata”.

La replica di Barbara D'Urso contro quelli "con la puzza sotto il naso"

Mentre si susseguono i tweet di commento, ecco apparire all’improvviso Barbara D’Urso in persona, che dal suo profilo ufficiale ha replicato: “Scusate… ma a me sono quelli con la puzza sotto il naso che non piacciono #colcuore”.

Scusate... ma a me sono quelli con la puzza sotto il naso che non piacciono #colcuore ❤️ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 16 marzo 2019

La polemica è andata avanti coinvolgendo decine di altri profili, sostanzialmente solidali con Barbara D’Urso e il suo pubblico.

Barbara D’Urso ha ritwittato i commenti dei suoi fan in difesa del programma e poi ha concluso la giornata con un messaggio agli “#amiciditwitter, augurando la “buonanotte a tutti quelli senza la puzza sotto il naso come me. Io una di voi sempre e per sempre #colcuore”, dando appuntamento al giorno dopo per la nuova puntata di Domenica Live.