Darwin di Donatello, puntata speciale con il meglio (e il peggio) di 'Ciao Darwin 2019'

Il meglio (e il peggio) di 'Ciao Darwin 2019' in una puntata speciale. Venerdì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda 'Ciao Darwin – Darwin di Donatello', appuntamento extra con lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, terminato la scorsa settimana con l'ultima sfida tra Umani e Mutanti.

Anticipazioni Darwin di Donatello

In studio i concorrenti appartenenti a diverse squadre che, nel corso delle 10 puntate dell’ottava edizione del programma, si sono distinti per le loro particolari doti di forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia. Durante la serata verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori, ricevendo in premio i “Darwin di Donatello”.

Tra le varie categorie in gara “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”.

Per questa puntata speciale l’iconica Madre Natura sarà interpretata dalla modella italiana Sara Croce.