“La Pupa e il Secchione e Viceversa”, chi sono i concorrenti: schede e foto

Ottimo esordio per “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, che nella prima puntata, in onda ieri martedì 7 gennaio, ha conquistato 2.565.000 spettatori totali e il 13.08% di share, con picchi di 3.048.000 spettatori e il 21.89% di share. Ma chi sono i protagonisti della trasmissione cult di Italia 1, al suo ritorno con la conduzione di Paolo Ruffini? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sul cast.

Chi sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Sei le pupe e sei i secchioni. Da un lato, quindi, donne dalla femminilità prorompente e dal fisico mozzafiato che si dividono tra palestra, beauty farm ed eventi mondani. Dall’altro sei studiosi e intellettuali poco avvezzi alla vita sociale e alla cura del loro aspetto, con alle spalle un’esistenza dedicata quasi unicamente all’approfondimento culturale. I dodici concorrenti varcheranno il cancello della villa dove formeranno sei coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look.

E per sovvertire gli stereotipi degli uomini trasandati ricurvi sui libri e delle donne dedite più all’apparenza che alla sostanza, in questa edizione entreranno in gioco anche i viceversa: due pupi e due secchione. I pupi, nuova espressione dell’universo maschile, sono giovani prestanti ma scarsamente preparati sotto il profilo didattico, intenti a postare sui social corpi perfetti. Le secchione, per contro, sono donne che da sempre combattono per conquistare un posto nella società e dimostrare il loro valore e che, al giorno d’oggi, sono cool, ironiche, tenaci e pronte a mettersi in gioco. Anche in questo caso, dall’incontro dei due mondi verranno formate due coppie.