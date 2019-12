Quali serie tv guardare nelle vacanze di Natale? Ve lo dice il 'Serialista' Renzo Di Falco

Se anche per voi le vacanze di Natale sono sinonimo della doppietta divano e serie tv, non potete perdere i due nuovi appuntamenti natalizi de 'Il Serialista', la rubrica ideata e curata da Renzo Di Falco su Instagram, vera e propria “guida alla visione” con i consigli per arricchire al meglio la propria library telefilmica. Da mercoledì 11 dicembre, infatti, sarà disponibile online, sull’account Instagram di Di Falco, il primo dei due episodi speciali in cui si parlerà delle migliori serie tv dell’anno che volge al termine e successiamente, nel secondo appuntamento online dal 23 dicembre, si darà un rapido sguardo ai titoli più attesi del 2020. Ospite dello speciale 'Il Serialista di Natale', sarà l'attore Giacomo Ferrara, noto per aver interpretato il ruolo di 'Spadino' in Suburra.

Tutto su 'Il Serialista' di Renzo Di Falco

Gran divoratore di serie tv di tutti i generi, Renzo di Falco ha ideato 'Il Serialista' la scorsa primavera. Si tratta di un format di 4 minuti nato appositamente per il web e rilasciato ogni due settimane sulla IGTV del profilo Instagram @renzodifalco nel quale il conduttore di RDS illustra i titoli che lo hanno colpito di più, con la “rigorosa” promessa di non fare spoiler.

In ogni puntata de 'Il Serialista', Renzo di Falco ospita anche le recensioni e le opinioni di amici del mondo dello spettacolo, grandi fan delle serie tv. Negli episodi precedenti, tutti disponibili su IGTV, tra i “Serialisti Speciali” che hanno lanciato i loro suggerimenti di visione ci sono stati anche Rossella Brescia, grande fan de La Casa di Carta, l’astrologo della tv Simon and the Stars (che ha parlato di Dark) e Matteo Maffucci, che non si è perso una puntata di After Life con Ricky Gervais.

Inoltre, altro spazio fisso de Il Serialista è quello degli Essentials, ovvero le serie che hanno fatto la storia e che un bingewatcher deve assolutamente conoscere. Il Serialista, però, non è solo digital. A novembre i canali Fox e sulle loro piattaforme hanno ospitato uno speciale spin off dedicato alle proposte seriali del gruppo.