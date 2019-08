Da 'Uomini e Donne' a 'Pomeriggio 5', quando ricominciano tutti i programmi Mediaset

Ancora qualche giorno di vacanza e poi i protagonisti della tv italiana lasceranno le rilassanti mete estive per tornare al timone dei loro programmi. Gli spettatori appassionati degli appuntamenti quotidiani e settimanali di Canale 5 non hanno che da segnare le date d’inizio della nuova stagione televisiva Mediaset che, dai veterani ‘Uomini e Donne’ e ‘Domenica Live’ agli esordienti ‘Amici Vip’, terranno compagnia nei pomeriggi e nelle serate dei lunghi mesi autunnali.

Di seguito, dunque, tutte le date di inizio dei programmi televisivi calendarizzati dai palinsesti di Canale 5.

Pomeriggio 5: il 9 settembre, in uno studio televisivo annunciato come del tutto rinnovato, Barbara d’Urso riapre la 12esima stagione del suo programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17 circa. La concorrenza sarà immediata con ‘La Vita In Diretta’ di Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Domenica Live: il contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5 riparte con l’ottava stagione sempre affidata all’infaticabile Barbara d’Urso il 15 settembre, dalle 17.20 alle 19.20.

Live-Non è la d’Urso, programma reduce dal successo della stagione di esordio, ritorna nei palinsesti con una nuova collocazione che lascia il mercoledì per fare spazio alla Champions League, e viene fissata alla domenica. La trasmissione che porta il nome della sua conduttrice andrà i onda rigorosamente in diretta ogni settimana dal 15 settembre a partire dalle 21.30 fino alla seconda serata, scontrandosi con competitor del calibro di ‘Non è l’Arena’ condotto da Massimo Giletti su La 7, ‘Che tempo che fa?’ con Fabio Fazio Luciana Littizzetto su Rai Due e la fiction di successo ‘Un Passo Dal Cielo’ su Rai Uno.

Uomini e Donne tornerà su Canale 5 lunedì 9 settembre, come sempre al consueto orario delle 14.45. Confermati il Trono Classico e il Trono Over mentre non si hanno al momento notizie certe sul Trono Gay. La prima registrazione della trasmissione è prevista per giovedì 29 agosto, come rivela in esclusiva Il Vicolo delle News. Intanto è stato svelato il nome della prima tronista della nuova stagione: si tratta di Giulia Quattrociocche, 27enne romana alla sua prima esperienza televisiva.

Amici Vip. Spin-off del talent di Maria De Filippi, il debutto della versione patinata del programma dovrebbe essere compresa tra il 23 settembre e la prima settimana di novembre. Rebus totale sul cast: una 'giuria di esperti' e un parterre di concorrenti, come nello schema tradizionale di ogni talent show, sono i dettagli trapelati fino ad oggi.

Temptation Island Vip. Non c'è ancora una data ufficiale per l'inizio del reality di coppia che mette alla prova i sentimenti di personaggi più e meno noti del mondo dello spettacolo. E' probabile che anche quest’anno la trasmissione andrà in onda in autunno, tra settembre e ottobre. Proprio in questi giorni gli autori sono volati sull'Isola, insieme con la conduttrice Alessia Marcuzzi, per dare inizio alle registrazioni.

Verissimo. La 13esima stagione televisiva del programma ripartirà sabato 14 settembre con la collaudatissima conduttrice Silvia Toffanin che per amore del format e della sua famiglia ha rifiutato la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Vip.

Mattino 5. Anche per la stagione 2019/2020 al timone del programma in onda su Canale 5 dalle 8.30 alle 11 circa ci saranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi che si alterneranno nel racconto di storie di cronaca, ultime notizie e notizie di cronaca rosa. La data di partenza è fissata per il 9 settembre 2019.