Quando ricomincia Un Posto al Sole? E' questa la domanda che si fanno i telespettatori dell'amata soap opera di Rai Tre. Come era già accaduto negli anni passati, infatti, pure quest'estate la trasmissione ambientata a Napoli ha sospeso la propria programmazione nelle settimane centrali di agosto, per consentire ad attori e addetti ai lavori di concedersi un po' di riposo. Niente paura, però: Un Posto al Sole tornerà regolarmente in onda già a fine agosto, e precisamente lunedì 26 agosto. La messa in onda va, come sempre, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20.45, su Rai Tre.

Quando ricomincia Un Posto al Sole: novità Vittoria Schisano nel cast

Quest'anno, inoltre, l'attesa dei telespettatori non sarà vana. Tante le novità e i colpi di scena previsti nella nuova stagione in nda da settembre. Su tutte l'ingresso nel cast dell'attrice trans Vittoria Schisano. Schisano dove interpreterà il ruolo di Carla Parisi, padre di Alex (Maria Maurigi) e Mia (Ludovica Nasti). L'artista, proprio come il suo personaggio di Upas, ha effettuato un percorso di transizione per divenire donna nel 2011, quando si chiamava Giuseppe Schisano.