Uomini e donne, bomba dell'ex tronista: "Ecco quanto guadagna Tina Cipollari"

Rossella Intellicato, ex tronista di 'Uomini e donne', si scaglia contro Tina Cipollari, opinionista del dating show di Canale 5. Il motivo? L'atteggiamento tenuto in trasmissione, definito "diseducativo" rispetto al pubblico a casa.

"Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono messa a guardare Uomini e donne - dice su Instagram Rossella - Io mi domando, ma un programma così seguito soprattutto dai ragazzi giovani dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. No? Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona".

Quanto guadagna Tina Cipollari?

La Intellicato ha anche aggiunto che Tina guadagna troppo rispetto al suo ruolo: "Per cinquemila euro fa lo show", aggiunge. E ancora: "Mi chiedo ma quando le scadrà il contratto a questa persona e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, articoli e le rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che – sia con i ragazzi ventenni sia con i suoi coetanei – dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva. Martella in modo esagerato le persone creando un senso di disagio. Ha un livello di maleducazione esagerato, lei dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma, di una zia".