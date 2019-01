'Quelli che...Dopo il Tg' sostituito da un talk, Luca Bizzarri non sapeva niente

C'è un gran da fare, in queste ore, negli ambienti Rai. L'arrivo di Carlo Freccero, infatti, sta portando una vera e propria rivoluzione in casa Raidue. Nella conferenza stampa di ieri - 3 gennaio - il nuovo direttore della seconda rete della tv pubblica ha illustrato, in parte, novità e cambiamenti che interesseranno trasmissioni e conduttori.

Quelli che ... Dopo il Tg cancellato da Freccero: parla Luca Bizzarri

Brutte sorprese per Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran e per il loro tg satirico 'Quelli che...Dopo il Tg'. Carlo Freccero, nel corso della conferenza stampa, ha infatti esplicitamente detto che "Entro questo mese dopo il Tg2 delle 20 ci sarà un talk di approfondimento informativo".

Ma Luca Bizzarri, al Secolo XIX, ha dichiarato di non sapere niente al riguardo: “Non avevamo avuto comunicazioni in questo senso, ma non c'è problema. E' un programma che stava andando bene, in tendenza positiva, sempre sopra 1,3 milioni di spettatori, un punto e mezzo sopra la media della rete, con risultati in crescita".

“Sapevamo che con l’arrivo di un nuovo direttore avremo dovuto ricominciare daccapo. I programmi si aprono e si chiudono, e le scelte spettano al direttore, queste sono le regole e dopo tanti anni di tv le sappiamo bene. Ci resterà la domenica", ha concluso Bizzarri, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno e di godersi a pieno l'esperienza domenicale di Quelli che il calcio, non senza un pizzico di amarezza.