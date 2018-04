"Questo nostro amore '80", le anticipazioni della seconda puntata

Torna su Rai 1, ogni martedì alle 21:25, "Questo nostro amore", fiction con Anna Valle e Neri Marcorè arrivata alla sua terza stagione, ambientata negli anni '80.

Ripartiamo da dove eravamo rimasti: il 1971 è appena iniziato. Anna e Vittorio stanno cercando di ricostruire il loro rapporto ma per Anna è difficile superare il tradimento di lui. Pur di farlo decide di andare da un analista che la aiuti a perdonare.

Né l'assiduo corteggiamento di Vittorio, né le sedute dall'analista hanno aiutato Anna a superare il trauma del tradimento di Vittorio con Emanuela, la sua segretaria. L'azienda di Vittorio e Salvatore è stata venduta con grande profitto ma, nonostante questo, Teresa, la moglie di Salvatore, non vuole lasciare il suo lavoro al fianco dell'ingegner Marchisio finché non è costretta ad andare in ospedale dove partorisce, prematuramente, una bambina. Mentre Benedetta e Bernardo si trasferiscono insieme al piccolo Marco Vittorio in un vecchio casale da ristrutturare, felici di dedicarsi ai campi e alle vigne, Vittorio scopre che Emanuela aspetta un figlio da lui. Stavolta Anna non ha dubbi, non c'è più nulla da dire: tra loro è finita.

Dopo dieci anni ritroviamo gli Strano e i Costa Ferraris in una domenica di fine settembre al casale di Benedetta e Bernardo. Rosa, l'ultima nata in casa Strano è una simpatica e testarda ragazzina affetta dalla sindrome di Down. Fortunato e Marina si sono laureati. Domenico è diventato un intrattenitore sulle navi da crociera e Ciccio, come Clara, frequenta l'ultimo anno del liceo. Anna ha deciso di ufficializzare il suo fidanzamento con Ettore, il suo ex analista presentandolo a tutti. Vittorio, che ormai vive a Manchester da anni, sceglie proprio quel giorno per una visita a sorpresa. La giornata si conclude senza apparenti disastri, ma Vittorio decide di non ripartire più, ha intenzione di tornare a vivere a Torino.

"Questo nostro amore '80", seconda puntata: le anticipazioni

La notizia che Vittorio ha deciso di rimanere a Torino suscita diverse reazioni in famiglia. Marina e Clara sono contente del suo ritorno, Anna è perplessa, Alberta decisamente contrariata. Anna, sorprendendo tutti, parte con Ettore per gli Stati Uniti. Mentre Domenico sogna di lavorare in una delle nascenti televisioni private, Fortunato, in un giorno di violenti scontri tra studenti e Polizia all'Università, incontra Caterina, un'accesa contestatrice, e ne rimane affascinato. Benedetta conosce un importante fotografo che le chiede di lavorare con lui a Milano. E' lusingata dall'offerta ma, quando ne parla a Bernardo, si scontra con il suo scetticismo.

L'ingegner Marchisio rimane vittima di un attentato. Due terroristi lo feriscono gravemente alle gambe e Teresa corre ad assisterlo in ospedale. Fortunato ritrova un braccialetto che Caterina aveva perso nel suo laboratorio: non sa che è molto simile al braccialetto che Marchisio ricorda al polso di uno dei suoi attentatori. Delusa dal fallimento di una sua mostra di fotografie, Benedetta accetta la proposta di Fabrizio, parte per Milano lasciando Bernardo solo al casale con i figli. Vittorio cerca ogni pretesto per telefonare ad Anna, negli Stati Uniti. Salvatore decide di entrare nel business dei bunker anti atomici. Vittorio lo convince ad andare in Svizzera, dove c'è la fabbrica dei bunker insieme a Clara, Ciccio, Rosa, Giacomo e i nipoti.