"Questo nostro amore '80", le anticipazioni della terza puntata

Torna su Rai 1, ogni martedì alle 21:25, "Questo nostro amore", fiction con Anna Valle e Neri Marcorè arrivata alla sua terza stagione, ambientata negli anni '80.

Ripartiamo da dove eravamo rimasti: il 1971 è appena iniziato. Anna e Vittorio stanno cercando di ricostruire il loro rapporto ma per Anna è difficile superare il tradimento di lui con Emanuela, la sua segretaria. Pur di farlo decide di andare da un analista che la aiuti a perdonare, ma quando scopre che Emanuela è rimasta incinta non ci sono più speranze, la loro storia finisce.

Dopo dieci anni ritroviamo gli Strano e i Costa Ferraris in una domenica di fine settembre al casale di Benedetta e Bernardo. Rosa, l'ultima nata in casa Strano è una simpatica e testarda ragazzina affetta dalla sindrome di Down. Fortunato e Marina si sono laureati. Domenico è diventato un intrattenitore sulle navi da crociera e Ciccio, come Clara, frequenta l'ultimo anno del liceo. Anna ha deciso di ufficializzare il suo fidanzamento con Ettore, il suo ex analista presentandolo a tutti. Vittorio, che ormai vive a Manchester da anni, sceglie proprio quel giorno per una visita a sorpresa. La giornata si conclude senza apparenti disastri, ma Vittorio decide di non ripartire più, ha intenzione di tornare a vivere a Torino.

"Questo nostro amore '80", terza puntata: le anticipazioni

Martedì 10 aprile, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo doppio epidosio. Vittorio, Salvatore, Clara, Marco, Matteo, Giacomo, Rosa e Ciccio partono alla volta della Svizzera a bordo di un furgone. Intanto Benedetta è travolta dalla vitalità dello studio fotografico di Milano e intrigata dall’atteggiamento di sfida di Fabrizio.

La notizia dell’imminente matrimonio tra Anna ed Ettore getta Vittorio nello sconforto. Vittorio, circondato dall’affetto delle sue figlie, cerca di sdrammatizzare la situazione. Benedetta decide di andare qualche giorno a Londra con Fabrizio, ma non ha il coraggio di dirlo a Bernardo.