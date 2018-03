‘Questo nostro amore 80’: trama e anticipazioni della serie di Rai Uno

Per la gioia dei telespettatori affezionati alla fiction targata Rai e fan di attori italiani del calibro di Anna Valle e Neri Marcorè, dopo 6 anni di assenza torna ‘Questo nostro amore 80’.

Domenica 1 aprile e martedì 3 aprile, su Rai Uno alle ore 201.25, vanno in onda le prime due puntate della terza stagione della serie televisiva ispirata all'Italia di quegli anni e alla storia delle famiglie Costa, Ferraris e Strano calate nell’attualità del nuovo decennio.

Questo nostro amore 80, la trama

Gennaio 1967. Le famiglie Costa e Strano vivono nello stesso condominio a Torino. Vittorio Costa (Neri Marcoré), già sposato con un'altra donna, convive con Anna Ferraris (Anna Valle). La coppia, che ha tre figlie, teme che la loro situazione, irregolare per l'epoca, sia scoperta. Gli Strano, invece, sono una numerosa famiglia di origine siciliana, composta da Salvatore, Teresa e i loro quattro figli maschi. Le due famiglie si avvicinano molto, vista la storia d'amore dei primogeniti.

Questo nostro amore 80, anticipazioni

Le prime anticipazioni inerenti alla nuova stagione della serie tv che per 6 settimane andranno in onda di martedì in prima serata su Rai Uno riguardano il personaggio di Anna Ferraris interpretato da Anna Valle che affronta una crisi amorosa dopo la separazione da Vittorio e l'arrivo di un nuovo uomo nella sua vita. Per superare le sue insicurezze, Anna si sottoporrà a una psicoterapia che aprirà nuovi scenari.