Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio conducono insieme un quiz televisivo sull'attualità 

Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio condurrano insieme un quiz televisivo di attualità, diponsibile già a metà luglio sulla piattaforma tv Loft, il servizio webtv in abbonamento legato al Fatto Quotidiano.

La notizia aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi quando sul sito del Fatto era comparso l'annuncio per il reclutamento dei concorrenti: ''Pensi di sapere tutto sull'attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz di Loft con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Manda un video per raccontarci chi sei della durata massima di 30 secondi e non dimenticare di inviarci i tuoi recapiti e dati anagrafici per email. Invia tutto a info@loftproduzioni.it".

Ulteriori informazioni sono arrivate poi dallo stesso Travaglio. Parlando con l'Adnkronos, il giornalista e direttore del Fatto ha confermato che l'esordio "a metà luglio" del primo ciclo di cinque puntate.

All'avviso comparso sul sito del giornale hanno già risposto più di 100 aspiranti concorrenti. Il quiz, che verrà registrato negli studi di Loft a Porta Metronia, non ha ancora un titolo definitivo.

Per Dagospia il titolo potrebbe ispirarsi al celebre "Rischiatutto" di Mike Bongiorno, diventando così "RischiaFatto", ma Travaglio si mostra cauto.

"Non credo che si possa, per via dei diritti. Vedremo. Non abbiamo ancora deciso", ha detto il direttore il direttore del Fatto. Ancora Dagospia avanza anche l'ipotesi che alla messa in onda del quiz possa essere interessato anche il canale Nove, del gruppo Discovery. Ma il nuovo quiz - secondo l'Adnkronos - non comparirebbe nei palinsesti di Discovery, la cui presentazione è fissata per il 7 luglio. Questo non esclude che, alla ripresa della stagione, se il quiz avrà l'appeal sperato, possa invece traslocare, magari con un secondo ciclo di puntate, anche sul canale in chiaro. "Non ne ho idea - è stata la replica di Travaglio - per ora il programma è nato per i nostri abbonati a Loft".