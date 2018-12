Telequiz, addio all'era dei premi in gettoni d’oro. Gerry Scotti: “Fine di una farsa”

Fine di un’era che ha segnato la storia dei quiz televisivi: a partire dal 1° gennaio 2019 i concorrenti vincitori potranno essere premiati con denaro contante, non più esclusivamente con i famosi gettoni d'oro.

La discussa pratica delle vincite in gettoni d’oro, utilizzata dalle emittenti italiane per aggirare il divieto di legge di offrire premi in denaro contante, non sarà più applicata, permettendo ai concorrenti di intascare la somma corrispondente alla vincita.

Il caso dei gettoni d'oro era stato anche oggetto di una inchiesta di Report che nel 2016 realizzò un servizio su presunte irregolarità e magagne all'interno della Zecca di Stato.

Come ricorda il sito Davide Maggio, i vincitori dei gettoni d’oro non ricevevano mai un importo corrispondente a quello conquistato durante il gioco a premi, poiché le vincite erano soggette ad una ritenuta fiscale del 20%. Inoltre il concorrente doveva togliere alla somma le spese di spedizione e un’ulteriore quota dovuta al cambio da oro a cash, soggetta peraltro alle oscillazioni del valore del prezioso metallo.

A conti fatti, quindi, la somma finale ottenuta dal ‘fortunato’ concorrente del telequiz era sempre inferiore, e non di poco, a quella vinta in trasmissione.

Addio ai gettoni d’oro, Gerry Scotti: “Fine di una farsa”

A commentare l’imminente cambiamento dei premi nei quiz televisivi è stato Gerry Scotti, popolare conduttore dei format che di gettoni d’oro ne hanno fatto ampio utilizzo.

In un’intervista a ItaliaOggi, il conduttore si è detto soddisfatto della decisione e ha parlato di “farsa dei gettoni d’oro”.

“Potremo finalmente premiare i concorrenti con denaro cash, con il contante, e mettere fine alla farsa dei gettoni d’oro. Perché un concorrente vinceva, poniamo 100 mila euro, che erano tassati al 20%, e quindi diventavano già 80 mila” - ha affermato il conduttore spiegando il meccanismo - “Poi però il produttore dei gettoni d’oro offriva al premiato 60 mila euro in contanti, piuttosto degli 80 mila in gettoni d’oro. E tutti, naturalmente, preferivano il liquido. Quindi da 100 mila si scendeva a 60 mila. E per 50 anni i quiz hanno in sostanza arricchito soprattutto il terziario dei premi. Adesso, dal 2019, potremo finalmente premiare solo i concorrenti, dando loro soldi veri”.