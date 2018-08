Raffaella Carrà torna in tv a Natale: doppia sorpresa sotto l'albero

Raffaella Carrà sta per tornare in tv

Dopo la parentesi di Forte Forte Forte - talent show musicale in onda sulle reti Rai nel 2015 - Raffaella Carrà aveva detto il suo addio alla tv, ma a quanto pare si trattava solo di un arrivederci. La Raffaella nazionale proprio non riesce a stare lontano dal calore del pubblico e presto tornerà proprio sul piccolo schermo.

Ad anticiparlo è stata la stessa cantante con un post su Twitter. A confermarlo è stato il settimanale Spy nell’ultimo numero in edicola. Sembra infatti che la Carrà tornerà in tv a Natale.

Buone vacanze. Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale. Vi abbraccio 😘😘😘🌞🌞🌞 — Raffaella Carrà (@raffaella) 10 agosto 2018

“Torna Raffaella Carrà, lontana dalle scene della televisione italiana dal 2015. La Carrà a Natale sarà protagonista di uno speciale in tv. Si parla di una puntata per raccogliere fondi per beneficenza”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Raffaella Carrà, nuovo album in arrivo

Non solo: sembra che a Natale la Carrà porterà anche un altro regalo sotto l’albero a tutti i suoi fan. Un nuovo album sembra essere in lavorazione. Sempre stando alle indiscrezioni pubblicate da Spy, dovrebbe trattarsi di una raccolta di brani inediti. La curiosità è tanta, non resta che resistere ancora qualche mese per assistere al tanto atteso ritorno di Raffaella Carrà.