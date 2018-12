Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è stata operata: “Mesi difficili, non è ancora finita”

Il follower di Raffaella Mennoia avevano notato che da qualche tempo la storica autrice di Uomini e Donne compariva sui social con un cerotto all'altezza del collo.

Benché qualcuno le abbia più volte chiesto il motivo, il braccio destro di Maria De Filippi non ha mai voluto affrontare l’argomento fino a qualche ora fa, quando con un post su Instagram, ha svelato per la prima volta di aver subito un’operazione molto delicata nei mesi scorsi.

Raffaella Mennoia, perché ha i cerotti al collo: il racconto dell’operazione

Per Raffaella Mennoia l’anno che si sta per concludere non è stato dei migliori, come lei stessa ha raccontato a corredo di una foto che la ritrae proprio con il cerotto sul collo.

“Il 2018 non è stato decisamente il mio anno..questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante..mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne”, ha esordito la caporedattrice di Uomini e Donne.

“Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita..nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo...sorridevo e sorrido alla vita..se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa”, ha aggiunto ancora, senza fornire ulteriori dettagli relativi alle cause dell’intervento subito.

L’augurio che Raffaella Mennoia fa a se stessa e ai fan per il nuovo anno è che il 2019 sia un anno più fortunato di questo che sta per terminare, con la certezza che accanto a se avrà gli affetti più autentici e veri, tra cui – come si vede nei tag - il suo fidanzato Alessio Sakara e Maria De Filippi. “Vicino a me i pochi INDISPENSABILI..domani finisce quest’anno difficile e brinderò a me e alla mia Vita..vi auguro di prendetevi cura di voi e di chi amate.. il resto lasciatelo andare o lasciatelo agli infelici senza amore per se stessi..abbiate forza abbiate speranza non abbiate paura”.