Raffaella Mennoia in ospedale

Con un post su Instagram Raffaella Mennoia ha fatto sapere di essere in ospedale. Il motivo non lo ha specificato, ma dalla foto è evidente un cerotto sul collo, che di solito si utilizza dopo un intervento alla tiroide.

Allarme tra i fan di Uomini e Donne, ma la storica autrice tranquillizza tutti con la sua grande energia. "Il guerriero della luce legge con attenzione un testo che l'Anima del Mondo ha inviato a Chico Xavier - recita il post - 'Quando riesci a superare dei seri problemi di rapporto, non soffermarti sul ricordo dei momenti difficili, ma sulla gioia di avere attraversato anche questa prova della tua vita. Quando esci da un lungo periodo di convalescenza, dopo una malattia, non pensare alla sofferenza che è stato necessario affrontare, ma alla benedizione di Dio che ha consentito la tua guarigione. Per il resto della vita, serba nella memoria le cose belle che sono sorte nei momenti di difficoltà. Esse saranno una prova delle tue capacità e ti infonderanno fiducia dinanzi a qualsiasi ostacolo'. #turidereconte a tutto rispondo... Così ma non solo e non per superficialità... Ma per fare Luce".

Tanti i messaggi di affetto da parte dei follower, che certamente aiuteranno Raffaella a riprendersi ancora più in fretta.