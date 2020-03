Coronavirus, il dolore di Raffaella Mennoia: "Caro papà, non posso farti la tomba, ma è giusto rispettare le regole"

E' uno sfogo carico di dolore quello pubblicato nella mattinata di oggi da Raffaella Mennoia. Attraverso Instagram, l'autrice di Uomini e Donne ha condiviso con i fan il dramma di non poter seppellire il padre a causa delle misure restrittive messe in atto dal governo per il contenimento dell'emergenza Coronavirus. Ma Mennoia precisa: "Adesso è giusto rispettare le indicazioni".

Il messaggio di Raffaella Mennoia per il padre scomparso

Nel messaggio, Raffaella si rivolge direttamente al padre. A corredo pubblica uno scatto dell'infanzia, dove padre e figlia si danno un tenero bacio sulle labbra. "Mi avresti detto: non uscire di casa - scrive Mennoia - Ti saresti preoccupato molto per me, conoscendomi, la figlia ribelle... Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei. Non si esce, si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute... in questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date".

Poi il pensiero al futuro: "Sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appensami sarà consentito. Spero che nessuno debba affrontare il lutto di un genitore e aver negata la possibilità di fare una tomba o peggio un funerale. Io resto a casa e fatelo anche voi per chi amate... Voglio che tu sia fiera di me sempre".